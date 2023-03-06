Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался насчет того, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не оказался в расширенном списке сборной России на ближайшие встречи.

Отмечается, что 34-летний футболист находился без клуба четыре месяца.

«Не стоит много времени уделять тому, что Дзюбу не вызвали в сборную. Он не панацея. Карпин делает ставку на молодежь. Тогда зачем этой сборной Дзюба? Его хет-трик в ворота «Ростова» ничего не меняет», – приводит слова Колоскова «РБ-Спорт».

Добавим, что Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале 2023 года. В прошлом туре РПЛ нападающий оформил хет-трик в матче с «Ростовом», который тренирует наставник сборной России Валерий Карпин.