Червиченко считает, что Дзюба не нужен сборной России 

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением по поводу невызова форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в сборную России на мартовские встречи.

Отмечается, что в прошлом туре чемпионата России 34-летний футболист забил три гола в ворота «Ростова». Главным тренером желто-синих является наставник российской национальной команды Валерий Карпин.

«Карпин принимает решение в зависимости от мнений игроков. У Дзюбы слишком острый язык, чтобы быть в составе сборной России. Может быть он лучше остальных форвардов сборной, а может и нет. То, что он трижды оказался в нужном месте, чтобы забить голы «Ростову» не значит, что он достоин вызова в национальную команду. В Турции он себя никак не показал», – приводит слова Червиченко Metaratings.ru.

Напомним, что Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне за «железнодорожников» он провел три матча и забил три гола.