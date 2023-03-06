Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился мнением о нападающем команды Жоау Феликсе.

Отмечается, что «пенсионеры» арендовали 23-летнего игрока у «Атлетико» до конца нынешнего сезона.

«Мы счастливы, что он оказался в нашей команде. При условии, что он не идет в подкаты в середине поля, он играет отлично. Он может закрыть сразу несколько позиций, а это очень помогает нашему клубу. У него превосходные футбольные качества и он может быть полезным в атаке при разных ролях», – приводит слова Поттера британская пресса.

Добавим, что Феликс перешел в «Челси» из «Атлетико» на правах аренды в январе 2023 года. В дебютном матче за синих португалец получил красную карточку. На его счету за лондонцев пять матчей и один гол.