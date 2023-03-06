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Беннасер заявил, что Ибрагимович является лидером «Милана» 

41-летний форвард вернулся в стан «дьяволов» в 2020 году. 
06 марта 2023 21:27
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер высказался о своем партнере по команде Златане Ибрагимовиче.

Отмечается, что шведский нападающий вернулся на поле спустя десять месяцев после полученной травмы.

«Я рад, что в нашей команде есть такой лидер. Он постоянно требует от нас, чтобы мы работали на свой максимум и избегали ошибок. От Златана и нашего тренера всегда есть требование не останавливаться на достигнутом. Ибрагимович прекрасный человек и я счастлив, что являюсь его товарищем по команде», – приводит слова Беннасера пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Ибрагимович присоединился к «Милану» в январе 2020 году. В текущем сезоне за команду Стефано Пиоли он провел два матча и не отметился результативными действиями.

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