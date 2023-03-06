«Кость в кость игра»: Заварухин - о поражении «Автомобилиста» от «Металлурга»

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение своей команды в третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина.

«Равная игра, обоюдоострые моменты были и у нас, и у Магнитогорска. Здорово поработали в меньшинстве, в овертайме соперник забивает гол. Это эмоции, ребята стараются, к ним нет претензий, возьмем из этой игры лучшее, серия только начинается.

Много борьбы, хорошие команды, здорово играют вратари, кость в кость игра, тяжело забить, наверное. Хорошо провели игру дома. В овертайме могли забить, забили, только не в те ворота, как и сегодня. Есть какое-то невезение, может быть, но это спорт», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Во втором периоде счет открыл игрок «Автомобилиста» Ник Эберт (39-я минута), а в третьем хозяева площадки благодаря точному броску Семена Кошелева (44) его сравняли. В овертайме победная шайба на счету Дениса Зернова (91).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Металлурга». Четвертая игра серии состоится 8 марта в Магнитогорске.