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Месси заявил, что «ПСЖ» сделает все возможное, чтобы пройти «Баварию»

Красно-синим достаточно обыграть баварцев в два мяча. 
06 марта 2023 22:19
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поделился мнением о предстоящем ответном матче с «Баварией» в рамках 1/8 финала Лиге чемпионов.

Отмечается, что первая очная встреча команд завершилась со счетом 1:0 в пользу немецкой команды.

«Команда постарается сделать все возможное, чтобы выйти победителем в противостоянии с «Баварией». Все игроки хотят пройти в следующую стадию, это наша цель. Мы должны правильно настроиться и изменить ситуацию в свою пользу. Хотим продолжить свое путешествие в Лиге чемпионов», – приводит слова Месси пресс-служба парижан.

Добавим, что ответная встреча 1/8 финала турнира между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 8 марта, в Мюнхене. Начало матча – 23:00 мск.

Месси заявил, что «ПСЖ» сделает все возможное, чтобы пройти «Баварию»
Красно-синим достаточно обыграть баварцев в два мяча. 
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