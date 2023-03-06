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Нападающий «Наполи» Осимхен признался, что хочет поиграть в АПЛ 

Ранее 24-летним игроком интересовались «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». 
06 марта 2023 22:35
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен рассказал о своих планах на будущее.

Отмечается, что нигерийский нападающий неаполитанцев является лучшим бомбардиром Серии А в этом сезоне.

«Вся моя усердная работа направлена на осуществление своей мечты. Я хочу выступать в АПЛ. Но даже сейчас я играю в одной из самых лучших лиг мира», – приводит слова Осимхена британская пресса.

Добавим, что Осимхен присоединился к «Наполи» в 2020 году. В текущем сезоне за команду Лучано Спаллетти он провел 26 матчей, забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи.

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