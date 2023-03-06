Фернандеш — о поражении от «Ливерпуля»: Мы — «Манчестер Юнайтед» и способны оправиться от неудачи

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем».

Отмечается, что мерсисайдцы разгромили «красных дьяволов» со счетом 7:0.

«Этот исход — сплошное разочарование. Ужасный результат. Первый тайм мы провели достаточно хорошо, но второй полностью провалили. Но это никак не повлияет на наши дальнейшие выступления. Мы «Юнайтед» — можем упасть, но должны подняться», – приводит слова Фернандеша пресс-служба манкунианцев.

Добавим, что в настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков после 25 матчей.

В матче 1/8 финала Лиги Европы подопечным Эрика тен Хага предстоит встретиться с «Бетисом».