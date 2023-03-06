«Ребята к этому спокойно относятся»: Уткульбаев - о решении оставить Дзагоева и Иванова в запасе

Главный тренер казанского «Рубина» Юрий Уткульбаев прокомментировал свое решение оставить полузащитников Алана Дзагоева и Олега Иванова в запасе на матч 21-го тура Первой лиги против краснодарской «Кубани».

«У нас не будет одного стартового состава из 11 человек. У нас в зависимости от соперника, состояния футболистов и поля будет играть обойма из 20 человек, сколько заявлено. Будем использовать и молодых ребят, которые лимитчики, поэтому ничего страшного. Мы вот такое решение приняли, что сегодня отыграли вот в таком составе, и была стратегия определенная, чтоб Алан вышел, когда уже соперник немножко подустанет, чтобы мяч опустить вниз. Догадывались, что будет много борьбы в первые минуты, ну так оно и произошло в принципе. Это выбор тренеров, ребята к этому спокойно относятся, все заряжены на выполнение общей задачи», - приводит слова специалиста пресс-служба казанцев.

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Александр Зотов (42-я минута) и Алексей Грицаенко (50). У хозяев поля мяч на счету Нури Абдокова (45).

«Рубин» набрал 40 очков и вышел на второе место в турнире, позволяющем напрямую получить путевку в Российскую-премьер-лигу. У «Кубани» 19 очков, команда занимает 16-е место.

В 22-м туре 12 марта «Рубин» примет ульяновскую «Волгу», а «Кубань» днем позже сыграет в Грозном с «Аланией-Владикавказ».