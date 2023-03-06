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Осимхен заявил, что Кварацхелия может выиграть «Золотой мяч» в ближайшем будущем

В данный момент футболисты вместе выступают за «Наполи».
06 марта 2023 23:44
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен уверен, что его одноклубник Хвича Кварацхелия станет обладателем «Золотого мяча» в ближайшие годы.

Отмечается, что ранее грузинский игрок играл в РПЛ, за «Рубин» и «Локомотив».

«Он уникальный игрок, это было понятно сразу, как только он присоединился к нам. Он не только отличный футболист, но и прекрасный человек. Считаю, что он способен выиграть «Золотой мяч» в ближайшие годы и надеюсь, что он проявит себя еще лучше в составе «Наполи», – приводит слова Осимхена итальянская пресса.

Добавим, что Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года. В текущем сезоне за неаполитанцев он провел 27 матчей, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач.

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