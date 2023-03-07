Терзич о предстоящем матче с «Челси»: Форма команд не будет играть роли

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился своими ожиданиями от ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

«Не думаю, что форма команд не будет играть роли. Это игра на вылет, а у нас небольшое преимущество. Мы хорошо изучили соперника, знаем, какие у него есть качества. В последние несколько недель «Челси» не набирал очки там, где этого заслуживал. Они были очень активны на трансферном рынке и не успели интегрировать новичков, на что ушло несколько недель. У нас есть шанс попасть в восьмерку лучших команд Европы», - приводит слова специалиста немецкая пресса.

Напомним, первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Боруссии».

Ответный матч пройдет 7 марта в Лондоне. Начало игры в 23.00 по московскому времени.