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Моуринью признался, что победа над «Ювентусом» не помогла ему забыть поражение от «Кремонезе»

Римляне продолжают бороться за попадание в Лигу чемпионов.
07 марта 2023 08:15
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды над туринским «Ювентусом» в матче 25-го тура итальянской Серии А.

«Мне до сих пор грустно, когда я вспоминаю игру с «Кремонезе», с этим трудно смириться. Когда мы играем как команда, а все игроки выкладываются на полную, мы можем возвращаться домой с необходимым результатом. Я рад победе, но все еще не отошел от результата в Кремоне», - приводит слова специалиста итальянская пресса.

Кроме того, Моуринью сказал, что постоянно общается с наставником туринцев Массимилиано Аллегри и уважает соперника. Из недостатков своей команды португалец отметил проблемы с самоотдачей на дистанции всего сезона.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу римлян, которые забрались на четвертую строчку в турнирной таблице, дающей право выступить в Лиге чемпионов в будущем сезоне.

Моуринью признался, что победа над «Ювентусом» не помогла ему забыть поражение от «Кремонезе»
Римляне продолжают бороться за попадание в Лигу чемпионов.
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