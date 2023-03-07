Осимхен верит, что Кварацхелия станет обладателем «Золотого мяча»

Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен заявил, что грузинский полузащитник команды Хвича Кварацхелия способен выиграть «Золотой мяч».

«Он отличный парень, я это сразу понял, не только из-за того, что он делает на поле, но и из-за того, что он делает за его пределами. Я верю, что он может выиграть «Золотой мяч» в ближайшие несколько лет, надеюсь, он также принесет много успехов «Наполи», - приводит слова футболиста итальянская пресса.

Напомним, Кварацхелия перешел в «Наполи» из казанского «Рубина» транзитом через батумское «Динамо».

В текущем сезоне грузин провел 27 матчей, в которых забил 12 мячей.