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Слуцкий объяснил, почему Карпин не вызывает Дзюбу в сборную России

35-летний форвард не вошел в заявку команды на мартовский сбор.
07 марта 2023 09:24
автор: Артур Гичунцев

Бывший главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий высказался об отсутствии Артема Дзюбы в заявке сборной России на ближайшие матчи.

По словам специалиста, Валерий Карпин решил не вызывать опытного форварда, так как хочет посмотреть более молодых футболистов. Кроме того, Слуцкий подчеркнул, что в матчах с Таджикистаном, Узбекистаном, Ираком и Ираном сборная России может обойтись и без 35-летнего нападающего.

«Конечно, у Дзюбы есть мотивация играть за сборную, он хочет забить мяч, который выведет его на чистое первое место в гонке бомбардиров.

Но когда мы считали Таджикистан, Узбекистан, Ирак и Иран серьезным соперником? Всегда просили подавать Францию, Бельгию. Думаю, у болельщиков осталось похожее настроение», – добавил Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, учебно-тренировочный сбор национальной команды стартует 19 марта и завершится 28-го числа. О соперниках российской сборной объявят дополнительно.

источник: «Советский спорт»
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