«Ганновер» собирается расторгнуть контракт с защитником Ондуа, он поддержал Россию на ЧМ-2022

Немецкий «Ганновер» собирается расторгнуть контракт с камерунским защитником с российским паспортом Гаэлем Ондуа.

По данным авторитетных СМИ из Германии, клубу не нравятся регулярные жалобы игрока в прессе. В них футболист в том числе говорил, что его хотят выгнать из команды за то, что он поддерживает свою вторую родину России.

Сообщается, что Ондуа предлагали варианты перехода в «Осер», «Сошо» и «Цюрих», но он отказался, также как и от совместных занятий с молодежным составом «Ганновера».

За немецкий клуб Ондуа выступает с августа 2021 года, с этого времени он провел 32 матча за команду и не отличился результативными действиями, его контракт истекает по окончанию текущего сезона.