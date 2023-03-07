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«Реал» может уволить Анчелотти, если команда закончит сезон без трофеев

Самые хорошие шансы в Лиге чемпионов.
07 марта 2023 09:59
автор: Максим Скороходов

«Реал» думает об увольнении Карло Анчелотти с поста главного тренера.

По данным американской прессы, это решение будет принято, если команда останется без трофеев.

Отдельно отмечается, что 63-летний специалист перед началом сезона говорил руководству о необходимости усиления, в итоге клуб не производил трансферы ни летом, ни зимой.

Контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2024 года. В чемпионате Испании «сливочные» отстают от «Барселоны» на девять очков. В Кубке короля мадридская команда дошла до полуфинала, где уступила в первом матче «сине-гранатовым» (0:1). В Лиге чемпионов «Реал» победил «Ливерпуль» в первой игре 1/8 финала (5:2).

источник: «Советский спорт»
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