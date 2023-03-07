«Что случилось-то?»: Канчельскис раскритиковал судейство в РПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал обилие судейских скандалов в РПЛ в текущем сезоне.

«До появления VAR судейство в России было нормальным. А сейчас же наши судьи - перепуганные люди: в случае чего сразу бегут к экрану. Вы что, телевизор никогда не видели? Вы боитесь инициативу на себя взять? Как появился VAR, наше судейство стало безобразным! Что случилось-то? Это ужасно.

Если судья не видит, что игрок идет прямой ногой в голеностоп, какой он квалификации? У нас судьи слепые, что ли? Пускай зрение идут проверять», - приводит слова ветерана «РБ Спорт».

Напомним, два крупных скандала были связаны с матчами московского «Спартака». Сначала в кубковой игре с «Локомотивом» Сергей Иванов неверно засчитал забитый красно-белыми мяч, а затем уже во встрече 18-го тура чемпионата страны Виталий Мешков также неверно отменил чистый гол Александра Соболева в ворота екатеринбургского «Урала».