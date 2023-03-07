Тен Хаг поругался с игроками «Манчестер Юнайтед» в раздевалке после разгрома от «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг угрожал своим футболистам ссылкой в дубль после разгромного поражения от «Ливерпуля» в матче 26-го тура АПЛ.

По информации британской прессы, наставник манкунианцев хотел отправить игроков домой не на клубном автобусе, а вместе с болельщиками. Кроме того, тен Хаг заявил, что в случае повторения подобного он отправит многих во вторую команду.

Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу мерсисайдцев.

В составе победителей дубли оформили Когди Гакпо (43-я и 50-я минуты), Дарвин Нуньес (47, 76) и Мохаммед Салах (66, 83). Также один раз отличился Роберто Фирмино (88).

Таким образом, команда Юргена Клоппа с 42 очками поднялась на пятую позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Эрика тен Хага остались на третьей строчке, имея в своем активе 49 очков.