Конте снова сможет руководить «Тоттенхэмом» со скамейки

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте вернулся в расположение команды после перенесенной операции по удалению желчного пузыря.

По информации клубной пресс-службы «шпор», наставник проходил восстановительные мероприятия у себя на родине, в Италии.

Напомним, 8 марта «Тоттенхэм» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов дома примет итальянский «Милан». Первая встреча завершилась в пользу «россонери» (1:0).

После 26 матчей подопечные Конте с 45 очками занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ.