ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Зенит» вступил в борьбу за 17-летнего форварда «Коринтианса»

На игрока также претендуют дортмундская «Боруссия», «Аякс» и «Брайтон».
07 марта 2023 12:35
автор: Артур Гичунцев

Форвард «Коринтианса» Педриньо получил ряд предложений от зарубежных клубов. Об этом сообщают британские СМИ.

По данным источника, на игрока претендуют «Зенит», дортмундская «Боруссия», «Ньюкасл», «Аякс», «Брайтон» и «ПСВ».

Отмечается, что боссы «Коринтианса» хотят продать игрока в «Зенит», так как их связывают хорошие отношения с руководством питерского клуба.

Напомним, Педриньо 17 лет. Он пока не выступал за первую команду бразильского гранда. Также в активе нападающего 8 матчей и 2 гола за молодежную сборную.

источник: «Советский спорт»
«Торпедо» просит РПЛ перенести матч с «Уралом»
«Лужники» не готовы принять встречу.
07.03.2023 12:52
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Зенит» вступил в борьбу за 17-летнего форварда «Коринтианса»
На игрока также претендуют дортмундская «Боруссия», «Аякс» и «Брайтон».
07.03.2023 12:35
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Конте снова сможет руководить «Тоттенхэмом» со скамейки
Специалист вернулся в расположение клуба после операции.
07.03.2023 12:23
Футбол
автор: Александр Шульгин
Гути призвал Кварацхелию перейти в «Реал»
По данным прессы, на грузинского вингера претендуют «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
07.03.2023 12:07
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Тен Хаг поругался с игроками «Манчестер Юнайтед» в раздевалке после разгрома от «Ливерпуля»
Манкунианцы потерпели унизительное поражение.
07.03.2023 11:41
Футбол
автор: Александр Шульгин
Губерниев заявил, что России должно быть стыдно за то, что Широков стал гендиректором «Сатурна»
Комментатор категорически против.
07.03.2023 10:59
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Что случилось-то?»: Канчельскис раскритиковал судейство в РПЛ
Первый тур после зимнего перерыва подарил сразу несколько скандалов.
07.03.2023 10:33
Футбол
автор: Александр Шульгин
Юмтити может продолжить карьеру в «Интере»
Француз оказался не нужен «Барселоне».
07.03.2023 10:09
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Реал» может уволить Анчелотти, если команда закончит сезон без трофеев
Самые хорошие шансы в Лиге чемпионов.
07.03.2023 09:59
Футбол
автор: Максим Скороходов
Жиру может не сыграть с «Тоттенхэмом», у француза высокая температура
Итальянцы остались практически без нападающих.
07.03.2023 09:56
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика