«Зенит» вступил в борьбу за 17-летнего форварда «Коринтианса»

Форвард «Коринтианса» Педриньо получил ряд предложений от зарубежных клубов. Об этом сообщают британские СМИ.

По данным источника, на игрока претендуют «Зенит», дортмундская «Боруссия», «Ньюкасл», «Аякс», «Брайтон» и «ПСВ».

Отмечается, что боссы «Коринтианса» хотят продать игрока в «Зенит», так как их связывают хорошие отношения с руководством питерского клуба.

Напомним, Педриньо 17 лет. Он пока не выступал за первую команду бразильского гранда. Также в активе нападающего 8 матчей и 2 гола за молодежную сборную.