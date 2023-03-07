«Торпедо» просит РПЛ перенести матч с «Уралом»

Московское «Торпедо» обратилось в РПЛ с просьбой о переносе матча 19-го тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала» из «Лужников» в «Химки».

По информации пресс-службы лиги, такое решение связано с тем, что газон главного стадиона страны не готов принять встречу.

«Арена Химки» заявлена у «Торпедо» в качестве резервного стадиона в текущем сезоне.

Игра должна пройти в субботу, 11 марта. Начало в 13.00 по московскому времени.

После 18 туров «Торпедо» с семью очками замыкает турнирную таблицу РПЛ.