Алексей Сафонов: Карпин не вызвал Дзюбу? Хочет сохранить микроклимат в команде

В составе нет 34-летнего Артема Дзюбы, ставшего главным героем последнего тура РПЛ.

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что Карпин делает ставу на молодежь, поэтому не вызвал Дзюбу.

- Нет Дзюбы? Думаю, Карпин не вызвал его из-за возраста. Мы же не играем ни в каких официальных турнирах. А если, допустим, через год нас допускают. И что, у нас ветераны в основе. А когда молодых наигрывать?

Вот на днях назначили главным тренером сборной России по мини-футболу моего друга Бесо Зоидзе. Он сразу сказал всем бразильцам с российскими паспортами «Извините, но у меня будут играть россияне. Мне не нужен сиюминутный результат, я работаю на перспективу».

Плюс Карпин дорожит микроклиматом в команде. Не дай бог, какая-то передряга между ними возникнет. Зачем ему это?

Сборная России 23 марта со сборной Ирана в Тегеране, а 27 марта с командой Ирака в Сочи.