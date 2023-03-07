Тикнизян сделал выбор между Россией и Арменией

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян приняле решение выступать за сборную Армении.

«Благодарен федерации Армении за предоставленный шанс. Постараюсь доказать свою состоятельность на поле в футболке национальной сборной. Отдельно отмечу, что данное решение было полностью моей инициативой и личным выбором», - приводит слова футболиста пресс-служба железнодорожников.

Напомним, в текущем сезоне Наир провел 25 матчей, в которых забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.

Игрок является уроженцем Санкт-Петербурга. До перехода в «Локомотив» Тикнизян выступал за ЦСКА.