Радимов объяснил причину результативности Дзюбы в матче с «Ростовом»

Бывший полузащитник питерского «Зенита», а ныне тренер Владислав Радимов объяснил причины результативной игры нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова».

«Когда у Артема на максимуме стоит тумблер мотивации, остановить его практически невозможно! Вот и сейчас, раздразнил общественность очередным громким интервью, подпитался хейтом и конвертировал его в три забитых мяча в принципиальном матче с командой Карпина. Уверен, до конца сезона ещё не раз увидим его фамилию на табло!», - написал специалист в своем телеграм-канале.

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу железнодорожников. Все три мяча на счету Дзюбы. В составе дончан отличился Николай Комличенко.