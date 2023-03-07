Бывший защитник сборной Франции заявил, что «ПСЖ» лучше без Неймара

Бывший защитник сборной Франции Кристоф Дюгарри заявил, что рад, что «ПСЖ» будет в дальнейшем играть без Неймара.

- Я думаю, что это невероятный шанс для Кристофа Галтье. В какой-то момент ему пришлось бы набраться смелости, чтобы убрать Неймара, сейчас это было единственное решение. Эта команда гораздо лучше сбалансирована с пятью защитниками, с тремя хавбеками и Мбаппе-Месси впереди, - сказал Дюгарри французской прессе.

Неймар будет прооперирован из-за травмы голеностопного сустава ноги. Он пропустит от трех до четырех месяцев прежде чем сможет вернуться к тренировкам.