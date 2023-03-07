Кан заявил, что, в отличие от «ПСЖ», в «Баварии» никогда футболист не будет превыше клуба

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан рассказал, в чем отличие мюнхенского клуба от «ПСЖ.

«Десятилетиями здесь играли многие великие игроки, начиная с Франца Беккенбауэра и Герда Мюллера, заканчивая Мануэлем Нойером и Томасом Мюллером, а также Лотаром Маттеусом и Робертом Левандовским. Но ни один из них никогда не был выше интересов клуба», - сказал Кан французским журналистам.

Легендарный вратарь уточнил, что понимает, что влияние личности в футболе растет, но клуб будет продолжать свою политику.

Напомним, что 8 марта в Мюнхене пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ». В первой игре сильнее был немецкий клуб - 1:0.