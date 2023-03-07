«Челси» готов заплатить «Барселоне» 80 миллионов евро за трансфер де Йонга летом 2023 года

Центральный полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг по окончании текущего сезона может продолжить свою карьеру в АПЛ. Об этом сообщают испанские СМИ.

По информации источника, на 25-летнего нидерландца претендует «Челси», готовый заплатить сине-гранатовым 80 миллионов евро за трансфер футболиста. Отмечается, что конкурентом «синих» в борьбе за подписание игрока станет Манчестер Юнайтед».

Напомним, что де Йонг защищает цвета «Барселоны» с июля 2019 года. Всего за каталонцев он провел 172 матча, забил 15 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.