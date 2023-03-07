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Агент Языджи допустил возможное возвращение своего клиента в ЦСКА

В составе ЦСКА российский клуб футболист выступал с января по июнь 2022 года.
07 марта 2023 18:00
автор: Сергей Иванов

Агент Адем Чебеджи, представляющий интересы атакующего полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, высказался по поводу новости о том, что футболист может вернуться в ЦСКА.

Ранее в СМИ появилась информация, что летом 2023 года армейский клуб проведет переговоры по трансферу 26-летнего турка.

– Связывались ли со мной в 2023 году представители ЦСКА? Нет, ко мне не обращались, но по окончанию сезона, когда у Юсуфа закончится аренда в «Трабзонспоре», ЦСКА и «Лилль» могут договориться о трансфере. Такой вариант возможен, если руководство ЦСКА захочет вернуть Юсуфа в свой состав, – цитирует агента Metaratings.ru.

Напомним, что в данный момент Языджи арендован «Трабзонспором». В текущем сезоне он забил пять голов и отдал одну результативную передачу в 21 матче.

В составе ЦСКА он выступал с января по июнь 2022 года. На его счету восемь забитых мячей и два ассиста в 12 встречах за красно-синих.

источник: Metaratings.ru
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