Кейн и Кудус являются главными трансферными целями «Манчестер Юнайтед» на лето 2023 года

«Манчестер Юнайтед» планирует подписать двух футболистов в ближайшее летнее трансферное окно. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что две главных трансферных цели установил главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

По информации источника, следующим летом манчестерский клуб предпримет попытку приобрести форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна и полузащитника «Аякса» Мохаммеда Кудуса. Согласно порталу Transfermarkt английский нападающий оценивается в 90 миллионов евро, а игрок сборной Ганы – в 20 миллионов.

Добавим, что в настоящий момент в «Манчестер Юнайтед» есть два центральный форварда - арендованный у «Бернли» Ваут Вегхорст и Антони Марсьяль.