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Конте – об ответном матче Лиги чемпионов с «Миланом»: Мы должны уметь выступать под давлением 

В первой встрече «шпоры» уступили своему сопернику со счетом 0:1.
Конте – об ответном матче Лиги чемпионов с «Миланом»: Мы должны уметь выступать под давлением 
07 марта 2023 18:24
автор: Глеб Шевяков
автор фото: IMAGO

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался насчет второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Милана».

Отмечается, что очная встреча команд состоится в среду, 8 марта, в Лондоне. Начало матча – 23:00 мск.

«Мы находимся под давлением, но нас это не смущает. Когда тебе приходится играть в таких обстоятельствах, уровень твоей команды повышается. И это нормально, мы способны выступать под таким давлением, способны обыграть «Милан» и выйти в следующий этап», – приводит слова Конте британская пресса.

Добавим, что на групповом этапе турнира «Тоттенхэм» занял первое место, «Милан» вышел в плей-офф со второй строчки.

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