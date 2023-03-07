Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался насчет второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Милана».

Отмечается, что очная встреча команд состоится в среду, 8 марта, в Лондоне. Начало матча – 23:00 мск.

«Мы находимся под давлением, но нас это не смущает. Когда тебе приходится играть в таких обстоятельствах, уровень твоей команды повышается. И это нормально, мы способны выступать под таким давлением, способны обыграть «Милан» и выйти в следующий этап», – приводит слова Конте британская пресса.

Добавим, что на групповом этапе турнира «Тоттенхэм» занял первое место, «Милан» вышел в плей-офф со второй строчки.