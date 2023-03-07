Лапорта заявил, что «Барселона» никогда не занималась подкупом судей 

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением об инциденте, связанным с воздействием каталонцев на судейские бригады.

Отмечается, что по заверениям руководства, испанская команда платила внешнему консультанту за судейские отчеты.

«Скажу откровенно, мы никогда не принимали участие в подкупах судей. Это совершенно точно. Просто кто-то пытается исказить историю», – приводит слова Лапорты испанская пресса.

Добавим, что в данный момент «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 62 очка после 24 проведенных встреч.