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На «Барселону» могут подать в суд по делу о подкупе судей 

Официальная жалоба на каталонцев может быть подана в ближайшее время.
07 марта 2023 19:14
автор: Глеб Шевяков

Министерство юстиции Испании готовит официальную жалобу на «Барселону» по делу о коррупции. Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что каталонский клуб подозревается в переводе денег экс-главе судейского департамента Испании Энрикесу Негрейре. Сине-гранатовые не признают обвинения и объясняют ситуацию тем, что таким образом заказывали судейские отчеты своих матчей.

По информации источника, руководство испанского федерального органа не уверено, что отчеты могут служить достаточным доказательством невиновности и планирует выдвинуть обвинения в адрес бывшего президента каталонцев Марии Бартомеу и самой команды.

Напомним, что Бартомеу покинул руководящую должность в «Барселоне» в октябре 2020 года. На данный момент команда Хави занимает первую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 62 очка после 24 матчей.

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