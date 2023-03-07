Четыре футболиста из команд РПЛ были вызваны в сборную Армении

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков объявил список игроков, выступающих за рубежом, которые вошли в заявку национальной команды ради подготовки к отборочному матчу чемпионата Европы 2024 года со сборной Турции. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Армении.

Таким образом, в списке оказались четыре игрока, который в настоящий момент являются футболистами российских клубов. Речь идет о фланговом защитнике «Локомотива» Наире Тикнизяне, защитнике «Краснодара-2» Георгии Арутюняне, а также полузащитнике «Ростова» Хорене Байрамяне и хавбеке «Краснодара» Эдуарде Сперцяне.

Кроме того, в сборную Армении были вызваны:

Защитники: Вараздат Ароян («Анортосис», Кипр), Камо Оганесян («Астана», Казахстан), Андре Чалышыр («Бромапойкарна», Швеция), Жорди Арарат («Индепендьенте», Колумбия);

Полузащитники: Эдгар Бабаян («Раннерс», Дания), Тигран Барсегян («Слован», Словакия), Лукас Селараян («Коламбус Крю», США), Жирайр Шагоян (ЦСКА, Болгария), Ваан Бичахчян («Погонь», Польша);

Нападающие: Саркис Адамян («Кельн», Германия), Норберто Бриаско-Балекян («Бока Хуниорс», Аргентина).

Добавим, что отборочный матч ЧЕ-2024 между сборными Армении и Турции состоится 25 марта, в Ереване.