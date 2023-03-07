Полузащитник «Ювентуса» Рабьо может продолжить карьеру в АПЛ 

«Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в услугах хавбека «Ювентуса» Адриена Рабьо. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что ранее 27-летний игрок изъявил желание попробовать свои силы в чемпионате Англии.

По информации источника, гранды английского футбола попытаются переманить француза следующим летом в случае, если полузащитник не продлит свое трудовое соглашение с «бьянконери».

Напомним, что Рабьо присоединился к «Ювентусу» летом 2019 года. С тех пор за «Старую синьору» он провел 158 матчей, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач.