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«Ньюкасл» и «Ливерпуль» поспорят за полузащитника «Челси» Маунта 

Ранее переговоры о продлении контракта 24-летнего игрока с лондонским клубом были приостановлены. 
07 марта 2023 20:25
автор: Глеб Шевяков

«Ньюкасл» вступит в трансферную гонку с «Ливерпулем» за приобретение полузащитника «Челси» Мейсона Маунта. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что трудовое соглашение хавбека с «пенсионерами» рассчитан до лета 2024 года.

По информации источника, в подписании англичанина лично заинтересованы наставник «сорок» Эдди Хау и главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Согласно порталу Transfermarkt рыночная стоимость игрока синих оценивается в 75 миллионов евро.

Напомним, что Маунт является воспитанником «Челси». Всего за основную команду лондонцев он провел 192 матча, забил 33 гола и отдал 37 результативных передач.

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