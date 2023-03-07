Полузащитник «ПСЖ» Верратти – о Мбаппе: Это игрок с отличным характером 

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти поделился мнением о своем одноклубнике Килиане Мбаппе.

Отмечается, что завтра, 8 марта парижанам предстоит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Первую игру красно-синие уступили со счетом 0:1.

«Килиан — это Килиан. Очень повезло, что он является игроком нашей команды. Он обладает отличным характером и такие футболисты просто необходимы успешному клубу. Верим, что еще ничего не решено, завтра мы сыграем в полную силу и Мбаппе может сделать результат в таком большом матче», – приводит слова Вератти французская пресса.

Добавим, что Мбаппе присоединился к «ПСЖ» в августе 2017 года. В текущем сезоне за команду Кристофа Галтье он провел 30 матчей, забил 30 голов и отдал восемь результативных передач.