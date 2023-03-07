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«Арсенал» и «Челси» хотят подписать нападающего «Кристал Пэлас» Заха на правах свободного агента

Контракт ивуарийского футболиста с «орлами» истекает в конце сезона. 
07 марта 2023 21:13
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха может сменить клубную прописку следующим летом. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что 30-летний игрок не намерен продлевать трудовое соглашение с нынешним клубом, которое рассчитано до лета 2023 года.

По информации источника, к ивуарийцу проявляют интерес другие команды Лондона - «Арсенал» и «Челси».

Добавим, что Заха является воспитанником «Кристал Пэлас». Всего за «стекольщиков» он провел 451 матч, забил 89 голов и отдал 76 результативных передач.

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По словам футболиста, его команда сделала выводы после поражения в первой игре.
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