«Арсенал» и «Челси» хотят подписать нападающего «Кристал Пэлас» Заха на правах свободного агента

Форвард «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха может сменить клубную прописку следующим летом. Об этом сообщают британские СМИ.
Отмечается, что 30-летний игрок не намерен продлевать трудовое соглашение с нынешним клубом, которое рассчитано до лета 2023 года.
По информации источника, к ивуарийцу проявляют интерес другие команды Лондона - «Арсенал» и «Челси».
Добавим, что Заха является воспитанником «Кристал Пэлас». Всего за «стекольщиков» он провел 451 матч, забил 89 голов и отдал 76 результативных передач.