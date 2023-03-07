Марко Верратти: Ответный матч с «Баварией» будет отличаться от парижского. Мы знаем, что делать

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти высказался перед ответным матчем с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

– «Бавария» сыграет в свой футбол: четкий, агрессивный, высоко интенсивный, с индивидуально сильными игроками. Надо выиграть как можно больше дуэлей. Не думаю, что «Бавария» откажется от своего стиля.

Первый матч с ней выдался тяжелым, но послужил хорошим уроком. Теперь мы знаем, что делать, а что не делать. Этот матч будет отличаться от парижского», – приводит слова итальянца пресс-служба УЕФА.

Напомним, первый матч «ПСЖ» и «Баварии», прошедший в Париже, завершился в пользу мюнхенского гранда – 1:0. Ответная игра состоится завтра, 8 марта и начнется в 23.00 мск.