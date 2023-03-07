Тренер «Баварии» Нагельсман заявил, что Мане может выйти на замену в матче с «ПСЖ» 

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» поделился мнением о физическом состоянии нападающего команды Садио Мане.

Отмечается, что в ноябре 2022 года 30-летний игрок получил травму правой ноги и выбыл на четыре месяца.

«Скоро он полностью восстановится. Считаю, что ему рано выходить в старте, однако он может стать тем футболистом, который завтра выйдет на замену и решит исход встречи», – приводит слова Нагельсмана французская пресса.

Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» пройдет завтра, 8 марта, в Мюнхене. Первый матч завершился победой баварцев со счетом 1:0.