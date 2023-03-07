«Челси» – «Боруссия» Д: стартовые составы на ответный матч в плей-офф ЛЧ

Стали известны стартовые составы «Челси» и дортмундской «Боруссии» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Челси»: Аррисабалага, Фофана, Кулибали, Кукурелья, Джеймс, Чилуэлл, Фернандес, Ковачич, Стерлинг, Хаверц, Жоау Феликс.

«Боруссия»: Майер, Геррейру, Зюле, Вольф, Шлоттербек, Джан, Ройс, Озджан, Беллингем, Брандт, Алле.

Напомним, встреча состоится в среду, 7 марта и пройдет на лондонской арене «Стэмфорд Бридж», а стартовый свисток прозвучит в 23.00 мск.

К слову, первый матч, прошедший в Дортмунде, завершился в пользу немецкого гранда – 1:0.