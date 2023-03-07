Рамуш и Отаменди в стартовом составе «Бенфики» на ответный матч 1/8 финала ЛЧ с «Брюгге»

«Бенфика» и «Брюгге» определились со стартовыми составами на второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что прошлая встреча футбольных команд завершилась победой «орлов» со счетом 2:0.

«Бенфика»: Влаходимос, Грималдо, Отаменди, Антонио Силва, Ба, Чикиньо, Флорентино, Жоау Мариу, Рафа Силва, Орсенс, Гонсалу Рамуш.

«Брюгге»: Миньоле, Силла, Мехеле, Клинтон Мата, Мейер, Сова, Ванакен, Нильсен, Бушанан, Яремчук, Ланг.

Напомним, что ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Брюгге» пройдет сегодня, 7 марта в Лиссабоне. Начало встречи – 23:00 мск.