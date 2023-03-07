Галлас предположил, почему Мудрик не попадает в стартовый состав «Челси»

Экс-футболист «Челси» Вильям Галлас выразил мнение, что руководство «синих» не рационально использует финансовые ресурсы.

В качестве примера француз привел украинского вингера Михаила Мудрика, купленного у «Шахтера» за 70 млн евро.

«Мудрик не играет в старте, почему? Может быть, парень не готов, или система ему не подходит и он хочет играть на другой позиции – я не знаю. По моему мнению, некоторые владельцы просто тратят деньги, потому что они у них есть, и они даже не знают, подойдут ли игроки команде», – отметил француз для британских СМИ.

Добавим, что минувшей зимой «Челси» потратил на трансферы 328,5 млн евро, установив рекорд для этого межсезонья.