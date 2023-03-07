ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Галлас предположил, почему Мудрик не попадает в стартовый состав «Челси»

Бывший игрок назвал три возможные причины.
Галлас предположил, почему Мудрик не попадает в стартовый состав «Челси»
07 марта 2023 22:21
автор: Артур Гичунцев
автор фото: IMAGO

Экс-футболист «Челси» Вильям Галлас выразил мнение, что руководство «синих» не рационально использует финансовые ресурсы.

В качестве примера француз привел украинского вингера Михаила Мудрика, купленного у «Шахтера» за 70 млн евро.

«Мудрик не играет в старте, почему? Может быть, парень не готов, или система ему не подходит и он хочет играть на другой позиции – я не знаю. По моему мнению, некоторые владельцы просто тратят деньги, потому что они у них есть, и они даже не знают, подойдут ли игроки команде», – отметил француз для британских СМИ.

Добавим, что минувшей зимой «Челси» потратил на трансферы 328,5 млн евро, установив рекорд для этого межсезонья.

источник: «Советский спорт»
Асенсио склоняется к уходу из «Реала», игроком интересуются «Милан» и «Арсенал»
Испанский форвард не против продолжить свою карьеру в Англии или Италии.
07.03.2023 22:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Главный скаут «Реала» встретился с отцом Беллингема
Испанцы рассматривают игрока на замену Луки Модрича или Тони Крооса.
07.03.2023 22:53
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Лацио» дома уступил АЗ в первом матче 1/8 финала Лиги конференций 
Очная встреча команд прошла на стадионе «Олимпико» в Риме. 
07.03.2023 22:38
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Хави счастлив, что «Барселона» хочет продлить с ним контракт 
Испанский специалист возглавил сине-гранатовых в ноябре 2021 года.
07.03.2023 22:23
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Галлас предположил, почему Мудрик не попадает в стартовый состав «Челси»
Галлас предположил, почему Мудрик не попадает в стартовый состав «Челси»
Бывший игрок назвал три возможные причины.
07.03.2023 22:21
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Рамуш и Отаменди - в стартовом составе «Бенфики» на ответный матч 1/8 финала ЛЧ с «Брюгге»
Игра состоится на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. 
07.03.2023 22:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Челси» – «Боруссия» Д: стартовые составы на ответный матч в плей-офф ЛЧ
Встреча начнется в 23.00 мск.
07.03.2023 21:45
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Тренер «Баварии» Нагельсман заявил, что Мане может выйти на замену в матче с «ПСЖ» 
По мнению немецкого наставника, сенегальский форвард пока не полностью восстановился от травмы. 
07.03.2023 21:29
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Марко Верратти: Ответный матч с «Баварией» будет отличаться от парижского. Мы знаем, что делать
Марко Верратти: Ответный матч с «Баварией» будет отличаться от парижского. Мы знаем, что делать
По словам футболиста, его команда сделала выводы после поражения в первой игре.
07.03.2023 21:22
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Арсенал» и «Челси» хотят подписать нападающего «Кристал Пэлас» Заха на правах свободного агента
Контракт ивуарийского футболиста с «орлами» истекает в конце сезона. 
07.03.2023 21:13
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика