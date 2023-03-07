Хави счастлив, что «Барселона» хочет продлить с ним контракт 

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением по поводу возможного продления контракта с каталонской командой.

Отмечается, что ранее президент клуба Ла Лиги Жоан Лапорта публично изъявил желание продолжить сотрудничество с 43-летним тренером.

«Я очень счастлив, узнав об этой новости. Это значит, что руководство доверяет моей работе и видит, что мы движемся в правильном направлении. Но нам необходимы титулы в этом сезоне, чтобы четко понимать останусь ли я в команде в будущем. Мы сконцентрированы на выполнении задач», – приводит слова Хави испанская пресса.

Добавим, что в данный момент «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 62 очка после 24 матчей. Текущий контракт Хави с каталонцами рассчитан до конца сезона-2023/2024.