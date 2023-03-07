Асенсио склоняется к уходу из «Реала», игроком интересуются «Милан» и «Арсенал»

Нападающий «Реала» Марко Асенсио находится в поисках нового клуба. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что контракт 27-летнего игрока с мадридской командой истекает ближайшим летом.

По информации источника, испанец недоволен своим игровым временем в составе сливочных и провел предварительные переговоры с «Арсеналом» и «Миланом» по поводу возможного перехода в одну из команд. Сообщается, что «россонери» и «пенсионеры» проявляли интерес к форварду в предыдущее летнее трансферное окно.

Напомним, что Асенсио принадлежит «Реалу» с 2015 года. С тех пор за королевский клуб он провел 266 матчей, забил 55 голов и отдал 29 результативных передач.