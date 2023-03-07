«ПСЖ» не отпустит Мбаппе в другой клуб следующим летом 

«ПСЖ» не собирается расставаться с ключевым игроком команды Килианом Мбаппе в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщают французские СМИ.

Отмечается, что контракт 24-летнего футболиста с красно-синими рассчитан до лета 2025 года.

Как утверждает источник, парижский клуб будет игнорировать все предложения по нападающему ближайшим летом, даже если француз сам захочет сменить команду. Согласно порталу Transfermarket его рыночная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

Добавим, что Мбаппе присоединился к «ПСЖ» в августе 2017 года. В текущем сезоне за команду Кристофа Галтье он отыграл 30 встреч, отличился 30 забитыми мячами и восьмью ассистами.