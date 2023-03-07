Хенесс рассказал, что мешает «Баварии» подписать Кейна

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс выразил мнение, что нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не нужен мюнхенскому гранду. По словам функционера, всему виной финансовые запросы лондонского клуба.

«Я думаю, что это был бы совершенно сумасшедший трансфер. В прошлом году «Тоттенхэм» отклонил предложение «Манчестер Сити» на 160 миллионов евро. Как думаете, он будет дешевле в этом году?

Гарри Кейн – отличный игрок, без сомнения. Но я бы не стал платить такие деньги», – отметил Хенесс в беседе с немецкими СМИ.

В нынешнем сезоне АПЛ 29-летний форвард провел 26 матчей и забил 18 голов. Также на его счету 2 голевых паса. Контракт игрока с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года.