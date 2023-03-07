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«Ливерпуль» может продать Нуньеса ради покупки Осимхена 

Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп является поклонником нигерийского форварда «Наполи». 
«Ливерпуль» может продать Нуньеса ради покупки Осимхена 
07 марта 2023 23:56
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Keystone Press Agency

Руководство «Ливерпуля» рассматривает возможность продажи нападающего команды Дарвина Нуньеса ради приобретения форварда «Наполи» Виктора Осимхена. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что в сделке лично заинтересован главный тренер красных Юрген Клопп.

По информации источника, в английском клубе рассчитывают, что продажа уругвайского футболиста позволит заплатить требуемую сумму за трансфер 24-летнего игрока. Сообщается, что неаполитанцы не будут рассматривать предложения по своему нападающему менее, чем за 120 миллионов евро.

Добавим, что Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В текущем сезоне за команду Лучано Спаллетти он провел 26 матчей, забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи. В настоящий момент он является лучшим бомбардиром Серии А.

«Ливерпуль» может продать Нуньеса ради покупки Осимхена 
«Ливерпуль» может продать Нуньеса ради покупки Осимхена 
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