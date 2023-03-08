«Бенфика» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, разгромив «Брюгге» в ответном матче

Футболисты «Бенфики» на своем поле крупно обыграли «Брюгге» (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что одним из главных героев прошедшей встречи стал нападающий хозяев Гонсалу Рамуш, оформивший дубль и отдавший голевую передачу на Рафу Силву. По одному забитому мячу на счету Жоау Мариу, отличившемуся с пенальти, и Давида Нереса. Соперник ответил голом Бьорна Майера (87).

Таким образом, лиссабонцы вышли в четвертьфинал турнира, поскольку первая игра также завершилась победой «орлов» – 2:0. Следующий соперник португальской команды станет известен по итогам жеребьевки, которая состоится 17 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

«Бенфика» (Португалия) – «Брюгге» (Бельгия) – 5:1 (2:0)

Голы: Силва, 38. Рамуш, 45+2, 57. Мариу, 71 (с пенальти). Нерес, 78 – Майер, 87.

Первый матч: 2:0