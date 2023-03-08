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«Челси» победил дортмундскую «Боруссию» в ответном матче и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

По сумме двух встреч лондонцы оказались сильнее своего соперника – 2:1.
08 марта 2023 01:08
автор: Сергей Иванов

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и дортмундской «Боруссией» завершился победой лондонской команды со счетом 2:0. Игра прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж».

В составе «синих» забитыми мячами отметились Рахим Стерлинг (43-я минута) и Кай Хаверц, удачно реализовавший 11-метровый удар на 53-й минуте.

Таким образом, подопечные Грэма Поттера смогли пробиться в следующую стадию турнира. Первая игра между командами завершилась минимальной победой дортмундцев – 1:0.

Добавим, что жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 17 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

«Челси» (Англия) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – 2:0 (1:0)

Голы: Стерлинг, 43. Хаверц, 53 (с пенальти).

Первый матч: 0:1

источник: «Советский спорт»
«Челси» победил дортмундскую «Боруссию» в ответном матче и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
По сумме двух встреч лондонцы оказались сильнее своего соперника – 2:1.
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