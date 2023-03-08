«Челси» победил дортмундскую «Боруссию» в ответном матче и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и дортмундской «Боруссией» завершился победой лондонской команды со счетом 2:0. Игра прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж».
В составе «синих» забитыми мячами отметились Рахим Стерлинг (43-я минута) и Кай Хаверц, удачно реализовавший 11-метровый удар на 53-й минуте.
Таким образом, подопечные Грэма Поттера смогли пробиться в следующую стадию турнира. Первая игра между командами завершилась минимальной победой дортмундцев – 1:0.
Добавим, что жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 17 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала
Ответный матч
«Челси» (Англия) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – 2:0 (1:0)
Голы: Стерлинг, 43. Хаверц, 53 (с пенальти).
Первый матч: 0:1
источник: «Советский спорт»