ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Две голевые передачи Романова и 22 сэйва Сорокина помогли «Айлендерс» победить «Баффало»

На счету Романова в этом сезоне две шайбы и 18 результативных передач.
08 марта 2023 09:08
автор: Александр Евграфов

«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Баффало Сэйберс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки.

У победителей шайбы забросили Кейси Сизикас (33-я минута), Джош Бэйли (42) и Хадсон Фэшинг (48). У гостей отличились Дилан Козенс (25) и Кайл Окпосо (45).

Защитник «островитян» Александр Романов сделал две результативных передачи, а российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 22 из 24 бросков по своим воротам.

«Айлендерс» победив во второй встрече подряд, поднялись на седьмое место в Восточной конференции, набрав 74 очка, «Баффало» с 68 очками занимает 11-е место там же.

«Победа зарядит нас позитивом». Тренер «Челси» Поттер о выходе в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Синие» в ответном матче победили «Боруссию» и прошли в следующий круг турнира.
08.03.2023 09:24
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Челси» – «Боруссия»: назван лучший игрок ответного матча плей-офф ЛЧ
Лондонцы одержали победу (2:0) и вышли в четвертьфинал.
08.03.2023 09:22
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Две голевые передачи Романова и 22 сэйва Сорокина помогли «Айлендерс» победить «Баффало»
На счету Романова в этом сезоне две шайбы и 18 результативных передач.
08.03.2023 09:08
Футбол
автор: Александр Евграфов
Аутсайдер Лиги 1 «Анже» уволил Буазаму с поста главного тренера
Команда набрала за 26 игр всего 10 очков и прочно осела на дне турнирной таблицы.
08.03.2023 08:45
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Челси» победил дортмундскую «Боруссию» в ответном матче и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
По сумме двух встреч лондонцы оказались сильнее своего соперника – 2:1.
08.03.2023 01:08
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Бенфика» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, разгромив «Брюгге» в ответном матче
Команда из Португалии забила пять мячей в ворота своего соперника.
08.03.2023 00:52
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Ливерпуль» может продать Нуньеса ради покупки Осимхена 
«Ливерпуль» может продать Нуньеса ради покупки Осимхена 
Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп является поклонником нигерийского форварда «Наполи». 
07.03.2023 23:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Хенесс рассказал, что мешает «Баварии» подписать Кейна
Хенесс рассказал, что мешает «Баварии» подписать Кейна
Ранее сообщалось, что чемпион Бундеслиги хочет пригласить игрока по окончании сезона.
07.03.2023 23:40
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«ПСЖ» не отпустит Мбаппе в другой клуб следующим летом 
Руководство парижан планирует отклонять все предложения по французскому форварду.
07.03.2023 23:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Асенсио склоняется к уходу из «Реала», игроком интересуются «Милан» и «Арсенал»
Испанский форвард не против продолжить свою карьеру в Англии или Италии.
07.03.2023 22:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика