Две голевые передачи Романова и 22 сэйва Сорокина помогли «Айлендерс» победить «Баффало»

«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Баффало Сэйберс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки.

У победителей шайбы забросили Кейси Сизикас (33-я минута), Джош Бэйли (42) и Хадсон Фэшинг (48). У гостей отличились Дилан Козенс (25) и Кайл Окпосо (45).

Защитник «островитян» Александр Романов сделал две результативных передачи, а российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 22 из 24 бросков по своим воротам.

«Айлендерс» победив во второй встрече подряд, поднялись на седьмое место в Восточной конференции, набрав 74 очка, «Баффало» с 68 очками занимает 11-е место там же.